Bezprecedensowe wydarzenie. Ślubowała z ręką na Koranie

Taka sytuacja miała miejsce pierwszy raz w historii Stanów Zjednoczonych. Madinah Wilson-Anton jest pierwszą praktykującą muzułmanką, która dostała się do stanowego parlamentu Delaware. Przysięgę złożyła trzymając rękę na Koranie.

Parlamentarzystka jest związana z Partią Demokratyczną. Uroczystość jej zaprzysiężenie przejdzie do historii. Ubrana w hidżab i abaję składała przysięgę trzymając rękę na świętej księdze islamu.

Do tej pory Madinah Wilson-Anton doradzała członkom lokalnego parlamentu.

“The House will now come to order!” 😬 last month we were given the opportunity to have a ceremonial swearing-in at the State House in Dover. It was really special having my family there 🥰 pic.twitter.com/9bv369Wh6S