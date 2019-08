''Bezpartyjny'' Bodnar kandydatem na prezydenta?

Donald Tusk, Aleksandra Dulkiewicz, Rafał Trzaskowski a nawet ... Adam Bondar są przedstawiani jako ewentualni kandydaci do wyścigu prezydenckiego w 2020 roku. Jak przekonują dziennikarze "Wprost" właśnie ten ostatni, "bezpartyjny" Rzecznik Praw Obywatelskich może się okazać czarnym koniem .

Według ustaleń tygodnika czarnym koniem wewnątrzpartyjnych przymiarek do wyborów prezydenckich może się okazać Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Taka koncepcja pojawiła się w Platformie jakiś czas temu. W przeciwieństwie do poprzednich kandydatów, nie byłby jednak kandydatem partyjnym, a całej opozycji (z tego powodu nie uwzględniliśmy go w sondażu Ariadna, podobnie jak wymienianego już oficjalnie kandydata Lewicy – Roberta Biedronia) - pisze portal "Wprost".