Bezczelne zachowanie Gersdorf. Została przyłapana

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf została przyłapana przez ekipę Telewizji Publicznej. Pytana o stanowisko w sprawie pacyfikacji protestów we Francji, nie chciała ustosunkować się do tej kwestii.

Ależ to jest złoto😂 - Czy potępia Pani władze Francji za pacyfikację protestów...?🤔 Małgorzata Gersdorf: - Nie widziałam tego😮😂😂 - Nie widziała Pani??😮🤔 - Choruję 2 tygodnie już😮😂😂 - Nie ogląda Pani telewizji?🤔 - Nie😂😂😂 #Pelikanki 😂😂 via #Jedziemy pic.twitter.com/NrhScJ6Rjp

We Francji odbywają się protesty prawników, które są brutalnie tłumione przez policję.

Sposób tłumienia protestów we Francji krytykowała wcześniej m.in. organizacja Amnesty International w opublikowanym w grudniu 2018 r. raporcie na ten temat. Wskazała w nim, że francuska policja używała wcześniej m.in. gumowych kul, granatów z kulkami gumowymi i gazu łzawiącego wobec w większości pokojowo demonstrujących ludzi, którzy nie zagrażali porządkowi publicznemu. Jednak Parlament Europejski odrzucił wniosek Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - grupy do której należy Prawo i Sprawiedliwość - w sprawie przeprowadzenia debaty na temat praworządności we Francji. Woli zajmować się Polską...