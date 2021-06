Bez szczepienia nie pójdziemy na koncert? Kraska: będziemy dyskutować

Myślę, że jeszcze za wcześnie o tym mówić, ale na pewno taki plan będzie przedstawiany - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na falach Polskiego Radia w odpowiedzi na pytanie, czy planowane są rozwiązania, zgodnie z którymi wstęp na koncerty miałyby tylko osoby zaszczepione.

- Codzienne dane pokazują, że nowych zakażeń jest coraz mniej. Dzisiejsze dane będą potwierdzeniem tego trendu - powiedział także Kraska. Dodał, że oczywiście nie można powiedzieć, że epidemia już się skończyła. Wyraził jednak zadowolenie z dynamiki spadku nowych zakażeń.

- Te szczepionki naprawdę są bezpieczne i skuteczne, to już pokazały te miesiące, w których się szczepimy. Wiele milionów ludzi na świecie zostało zaszczepionych - stwierdził Kraska na temat szczepień.

Stwierdził, że rozważana będzie propozycja, żeby wstęp na koncerty miały tylko osoby zaszczepione. Żadne decyzje w tej sprawie jednak jeszcze nie zapadły.

- Już w tej chwili to działa, przecież na tzw. imprezach rodzinnych, czyli na weselach, gdzie jest limit 50 osób, niewliczane są osoby, które są zaszczepione - stwierdził jednak Kraska na temat zależności między limitami osób na wydarzeniu a zasczepeniem. Dodał, że "to kolejny element zachęcający do szczepień".

jkg/polskie radio