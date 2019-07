Bez Boga ani do proga - Europa starzeje się dramatycznie

To jest tylko ćwierćprawda

Liczba ludności autochtonicznej nie mówi prawdy - a przecież większość tej liczby to ludzie raczej starzy.



Licząc dzieci i młodzież, Europa to zaledwie 260 milionów.

Reszta to imigranci i ogromny nawis emerytów.



Jeśliby dzisiejsze dzieci, gdy dorosną, zaczęły prowadzić się jak trzeba, bez ekscesów seksualnych i genderowych, i miały tyle własnych dzieci ile natura przewidziała, czyli 2,15 na kobietę, to luczba ludności ustabilizuje się na poziomie 260 milionów.

To jest połowa obecnej populacji



Oto jest skutek propagandy Sekty LGBT - zmiana zachowań seksualnych i w wyniku tej zmiany wytępienie ludności europejskiej wraz z jej kulturą.

