Benedyktynki zostały bez środków do życia. Proszą o pomoc

Maria Blaszczyk 5.4.20 14:29



Ja bym chciała po prostu, by im pomogła ich własna firma.

A inni mogli skupić się na pomocy bezdomnym, ludziom harującym w ochronie zdrowia, bliskim, którzy zostali bez środków do życia.



Ta sytuacja ma charakter wyłudzenia - Kościół ma możliwość zadbania o własne pracowniczki, więc niech to robi, a nie zmusza je do żebraniny. Nie mam pretensji do zakonnic, tylko do ich korporacji, która doi podatniczego cyca do wyrzygania, a nie poczuwa się do odpowiedzialności za własnych pracowników.

Zwykły człowiek płaci opiekunce do dzieci, chociaż ona nie przychodzi, a sam ma istotnie mniejsze dochody, wpłaca swojej fryzjerce na usługę, którą ona może wykona w lecie albo jesienią, albo w ogóle nigdy, jeśli zbankrutuje, restauracje, mimo braku klientów gotują dla lekarzy i pielęgniarek - a panowie w pałacach nie są w stanie swoim pracownikom zapewnić jakiegoś ochłapu, by mogli przetrwać.



Jak widzę wyłudzenie, to reaguję.