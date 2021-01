Benedykt XVI wybaczył watykańskiemu ,,kretowi''

- O pojednaniu poinformował arcybiskup Georg Gänswein na łamach pismach "Vatican Magazine", które przeprowadziło z nim wywiad. Benedykt XVI przesłał błogosławieństwo i pozdrowienia znajdującemu się w ciężkim stanie Gabriele – czytamy na portalu dorzeczy.pl

Gabriele brał udział w aferze związanej z wyciekiem informacji z Watykanu. Został za to skazany na karę więzienia. Zmarł w wieku 54 lat po długiej chorobie 24 listopada 2020.

Ochroniarz papieża miesiącami wynosił wewnętrzne dokumenty ze Stolicy Apostolskiej. Do wyroku i skazania go doszło jesienią 2012 roku. Otrzymał karę osiemnastu miesięcy więzienia. Papież Benedykt XVI przed Bożym Narodzeniem tego samego roku jednak go uwolnił i dalej dla niego pracował. Już nie jako ochroniarz, ale w klinice Bambine Gesu.





mp/kath.ch/dorzeczy.pl