Będzie zakaz homoadpocji w Polsce. Ziobro: Przygotowaliśmy ustawę

„Wspólnie z panem ministrem Wójcikiem Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało ustawę, która ma w tym zakresie w sposób skuteczny ochronić dzieci przed tego rodzaju decyzjami, które mogłyby oznaczać adopcję przez pary pozostające we współżyciu homoseksualnym” – poinformował dziś na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Jak podkreślił, to konsekwencja zapisów znajdujących się w polskiej konstytucji i „[…] zobowiązań naszego środowiska politycznego”.

Ziobro zaznaczył, że to także konsekwentne działanie w myśl idei dobra dziecka, ponieważ nie da się zaprzeczyć, że najbardziej optymalnym środowiskiem dla jego rozwoju jest rodzina.

W trakcie konferencji prasowej wiceminister Michał Wójcik zapowiedział:

„W sposób prewencyjny przygotowaliśmy rozwiązania, żeby nie było w polskim porządku prawnym luki prawnej, ponieważ nie ma przepisu, który mówi o tym, że nie wolno przysposobić dziecka, jeżeli osoba pozostaje we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci. My przygotowujemy taką zmianę i taką zmianę wprowadzimy”.

Dodał, że zmiana dotyczyć będzie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dalej podkreślał:

„Przysposobić nie może osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci, a więc para homoseksualna nie będzie mogła adoptować dziecka. Dlaczego? Dlatego, że dla nas najważniejsze jest dobro dziecka”.

Zaznaczał też:

„Sprawa druga to jest już konsekwencja tego przepisu, zmiana w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Chodzi o to, żeby w czasie postępowania adopcyjnego przed ośrodkiem adopcyjnym, żeby wprowadzić takie rozwiązanie przy wywiadzie adopcyjnym, żeby szczególnie zwrócić uwagę jeżeli kandydatem do przysposobienia jest jedna osoba czy rzeczywiście nie ma pożycia wspólnego z osobą tej samej płci”.

Wójcik podkreślił, że trzecia sprawa to zmiana w ustawie Kodeks postępowania cywilnego, aby przy wszystkich adopcjach zawsze odbierane było przyrzeczenie.

dam/300polityka.pl,Fronda.pl