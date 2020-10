Będzie program wsparcia dla matek w trudnych ciążach

Jak powiedział w rozmowie z KAI poseł Bartłomiej Wróblewski, rząd powoła specjalny zespół, który opracuje program wsparcia dla matek w tzw. trudnych ciążach oraz wychowujących niepełnosprawne dzieci. Propozycje zespołu poznamy jeszcze w tym tygodniu.

W ub. czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z polską konstytucją przepisów pozwalających na aborcję w przypadku podejrzenia poważnej choroby bądź wady dziecka. Decyzja ta wywołała ogromne wzburzenie środowisk popierających aborcję, które w agresywny sposób manifestują w wielu polskich miastach.

Tymczasem odpowiedzą rządu na decyzję sędziów TK jest praca nad projektem wsparcia dla matek w tzw. trudnych ciążach i rodzin, w których wychowywane są dzieci z niepełnosprawnością. W rozmowie z Katolicką Agencją Prasową poseł Bartłomiej Wróblewski przekazał, że wsparcie dla kobiet w ciąży, których dzieci są zagrożone poważną chorobą, mogłoby mieć formę zasiłku rodzinnego lub zwiększonego świadczenia pielęgnacyjnego:

- „To musi być wsparcie bardzo duże i bardzo konkretne, na miarę programu 500 plus, choć kwota powinna być wyższa” – stwierdził polityk.

Poseł Wróblewski przypomina, że wniosek został złożony w Trybunale po szerokich konsultacjach:

- „Wniosek przygotowaliśmy 3 lata temu, natomiast nie mieliśmy żadnego wpływu ani na treść wyroku ani na termin jego ogłoszenia” – podkreśla.

Zaznacza, że teraz potrzeba merytorycznej debaty:

- „To, co na pewno trzeba zrobić, to duże wsparcie medyczne, psychologiczne a przede wszystkim materialne dla osób niepełnosprawnych, ich matek i rodzin, bo to jest przecież ta grupa, której to orzeczenie bezpośrednio dotyczy”.

kak/ekai.pl