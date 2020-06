Będzie powrót do obostrzeń? Minister Szumowski odpowiada

les 10.6.20 10:00

polscy rzadzacy czekaja zwyczajowo, co zrobia ich ideologiczni pobratymcy na zachodzie. Jezeli tam wszystko cofna i bedzie sie rozkrecac przemysl i turystyka, to nagle w Polsce koronka rowniez zniknie. Tragiczne jest tylko to, ze nie moga sami na taki pomysl wpasc,majac tym samym sposobnosc do tego,aby zawrzec lepsze umowy, sprowadzic tanszy towar do dystrybucji.