Będzie kompromis? Szef MSZ: To możliwe. Dyskusja trwa

„Jest to rzeczywiście możliwe. Kompromis musi się sprowadzić do rzeczy fundamentalnej. Warunkowość może być ograniczona wyłącznie do ochrony budżetu Unii, która zabezpiecza przed działaniami o charakterze kryminalnym, mającym na celu sprzeniewierzenie tych środków” – powiedział szef MSZ Zbigniew Rau odpowiadając na pytanie, czy możliwe jest osiągnięcie kompromisu w trakcie zbliżającego się szczytu Rady Europejskiej. Dodał, że dyskusja trwa i wcale nie jest jednoznaczny jej wynik.

Jak dodał minister, jeśli rzeczywiście do tego będzie się sprowadzał, jest to bardzo realna podstawa do kompromisu.

W rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” zaznaczył, że jeśli będzie inaczej, do porozumienia nie dojdzie w najbliższym czasie i cała procedura zostanie przedłużona.

Minister był też pytany o słowa premiera Węgier Viktora Orbana, który stwierdził wczoraj, że Polska i Węgry są blisko zwycięstwa. Według szefa polskiej dyplomacji:

„Kryterium zwycięstwa jest tutaj jedno, że uda nam się obronić funkcjonowanie traktatów europejskich, jak i konkluzje RE z lipca, że mechanizm warunkowości, który sprowadza się do braku pewności prawa i możliwości wpływania na postępowanie państw członkowskich Unii i kierowaniu się kryterium politycznym lub gorzej, ideologicznym, nie będzie miał zastosowania”.

dam/PR1,Fronda.pl