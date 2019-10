Będę gościem czy... 'GOŚCINIĄ'? Lewicowe wygibasy językowe

OLI 28.10.19 21:22

No to mamy problem:

pani jest człowieką, człowieczycą, czy człowiekinią?



Problemy będą same się mnożyć: co z żeńską wersją jeźdźca, piechura, szofera, kierowcy, szewca, kowala (kowalka i kowalicha to tylko... żona kowala).