Beata Szydło: Polska potrzebuje stabilizacji a nie przedłużania kampanii wyborczej

-„Dzisiaj Polska potrzebuje szybkiego zakończenia kampanii wyborczej. (…) Polacy potrzebują w tej chwili stabilizacji i tego, żeby rząd mógł pracować nad tym, co jest potrzebne. (…) Uważam, że wybory powinny być przeprowadzone jak najszybciej w maju, bo to jest potrzebne Polsce”- powiedziała polityk.

-„Temat, który opozycję zajmuje szczególnie, to są wybory. Rozumiem, że Borys Budka ma problemy ze swoją kandydatką, więc chce przesunięcia wyborów po to, aby zmienić kandydatkę. Rozumiem, że Władysław Kosiniak-Kamysz tez kalkuluje, ze ma większą szansę jest w późniejszych wyborach. Nie można jednak wprowadzać takich rozwiązań ze względu na to, że tego sobie życzą kandydaci, tylko trzeba się trzymać konstytucji i kierować dobrem Polaków. (…) Im szybciej wybory zostaną przeprowadzone, tym bardziej będziemy mogli realnie włączyć się w to, na co czekają dzisiaj Polacy” – mówiła.