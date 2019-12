Beata Mazurek: Biedakowi Schetynie wszystko się pomieszało

Lennon 13.12.19 12:59

Tyle złego, ile zrobili Tusk i Schetyna dla polskiej polityki i polskiego parlamentaryzmu, nie zrobił dotąd nikt ! Zamiast budować konkretne programy wyborcze i polityczne i walczyć o ich akceptacje wśród wyborców, wybrali inną drogę – drogę nienawiści do innej partii politycznej – do PIS. Oboje reprezentują poziom intelektualny Afrykańczyków z Rwandy, gdzie w końcu z nienawiści doszło do rzezi pomiędzy dwoma zwaśnionymi plemionami Tutsi i Hutu. Ci dwaj PO-je-by planowali to samo w Polsce. I podobnie jak Afrykańczycy z Rwandy nazywali siebie robactwrm, tak ci dwaj pseudopolitycy nazywali swych przeciwnikłw politycznych od watach, szkodników czy szarańczy !

To, odsunieęcie ich od władzy i od koryta korupcji w 2015 roku wywołało u tych osobników takie zachowania, taką nienawiśś, taką zajadłość, mściwość i zacietrzewienie ! Posługując się kłamstwami i zdradą opluwali rządzących z PIS dążąc permanentnie do konfrontacji i siłowego przejęcia władzy. Jeden z nich Tusk ostatecznie stchórzył i zrezygnował z polskiej polityki, drugi zaś Schetyna, stoi na krawędzi bankróctwa politycznego.

Trybunał Stanu oceni ich działalność polityczną, a historia oceni ich obu jako zdrajców narodu polskiego ! Oby Polska zapomniała o nich jak najszybciej !