Beata Kempa o Sikorskim: Znalazł się lord spod Bydgoszczy

100% racji 8.2.20 14:45

Czy POmoże groźna mina ?

słoma, słoma z CHOBIELINA

Czy zadzwonić do Berlina ?

słoma, słoma z CHOBIELINA

Czy też z MOSKWY dadzą znak ?

co mam zrobić gdzie i jak ?

…jesteś CHOCHOŁ tak czy siak.

czyli…

…nie ma się o co lękać Berlin ani Moskwa,

gdy ma tak wiernego EUROpOSŁA.