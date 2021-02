"Babcia Kasia" do policjantki: Jesteście po prostu zasranym gównem [Wideo]

Znana aktywistka „Babcia Kasia” po raz kolejny dopuściła się znieważania policjantów na służbie. Tym razem używała wulgaryzmów wobec funkcjonaruszki.

- Jesteście po prostu zasranym gównem. Niczym poza tym. Gorzej! Stara ku..o - krzyczała do policjantki.

- Za to, co pani powiedziała w stosunku do mnie, powinnam panią zatrzymać, ale nie mam ochoty. Niech pani idzie. Nie chce mi się z panią dyskutować - odpowiedziała policjantka spokojnie.

„Babcia Kasia” nie dawała za wygraną i grzmiała dalej:

- Po jaką ku..ę w ogóle jesteście?

Babcia Kasia nazwała Policjantke ku*** 😱 Gdzie są granice? 😠 pic.twitter.com/zIf23hoIUw — Aneczka 🇵🇱 (@aneczka07) February 13, 2021

