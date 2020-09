B. Szydło celnie: Data dzisiejszej rezolucji PE nie jest przypadkowa

Dziś uwaga Polaków skupiona jest na dwóch wydarzeniach. Pierwsze to 81. rocznica sowieckiej inwazji na Polskę. Drugie to kłamliwa rezolucja, jaką przeciwko Polsce przyjął dziś PE. Na datę, jaką eurodeputowani wybrali sobie by zaatakować Polskę, zwraca uwagę europoseł PiS Beata Szydło.

17. września jest dla Polaków symboliczną i tragiczną datą. 81. lat temu Polskę zaatakowała sowiecka Rosja. I to właśnie tę datę Parlament Europejski wybrał na przyjęcie skandalicznej rezolucji atakującej Polskę, w której oskarża nasz kraj o łamanie zasad praworządności, m.in. przez rzekome masowe aresztowania aktywistów LGBT. 81. lat temu Polska została zbrojnie zaatakowana przez Stalina, dziś jest propagandowo atakowana przez lewicowe elity, chcące wprowadzić u nas swój porządek społeczny.

Na zbieżność tych dat uwagę zwróciła europoseł PiS Beata Szysdło:

- „17 września to dla Polski symboliczna i tragiczna data. Tymczasem właśnie ten dzień wybrano w PE na podjęcie wrogiej i kłamliwej rezolucji wobec Polski. Tekst rezolucji jest tak przesycony kłamstwami, że trudno w ogóle go skomentować. Wstyd dla europosłów, którzy za tym głosowali” – napisała europoseł na Twitterze, publikując swój wpis w j. polskim i angielskim.

Sept. 17th is a symbolic, tragic date for Poland. Despite this, the EP chose today to pass a hostile & deceitful resolution against Poland. The resolution’s text is so sodden with lies, it’s difficult to comment on it. Shame on the MEPs who voted for it.