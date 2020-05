Australijscy naukowcy: Koronawirus to dzieło człowieka

Observer 18.5.20 11:56

Skoro coś smakuje jak banan i wygląda jak banan to na pewno jest to banan.

Jeśli jedyne laboratorium zajmujące się takimi wirusami w Chinach znajduje się w mieście Wuhan koło targu rybnego gdzie zanotowano pierwsze zakażenie to na pewno wirus pochodzi z tego laboratorium. Statystycznie rzecz biorąc to nie jest możliwe żeby było inaczej.

Skoro wirus wypadł z laboratorium i zaraził ludzi a nie zwierzęta to musiał być hodowany tak aby zarazić ludzi.

Tylko tak sobie myślę zdroworozsądkowo.