Artur Dziambor trafił do szpitala. Jest zakażony koronawirusem

Jak poinformowało TVP Info, poseł Konfederacji Artur Dziambor trafił do szpitala. Polityk jest zakażony koronawirusem.

O swoim zakażeniu Artur Dziambor poinformował w ub. tygodniu:

- „Jestem w domu od czwartku. Objawy od soboty. We wtorek dostałem wynik pozytywny. Moja żona też była zbadać. Negatywny. No i teraz tak: ja kończę izolację 12.11. i tego dnia moja żona (z dziećmi) wpada w 7 dni dodatkowej kwarantanny. Pytanie: co za debil wymyślił te kwarantanny?” – pisał.

Teraz polityk trafił do szpitala. Informacje TVP Info potwierdził jeden z liderów Konfederacji Janusz Korwin-Mikke:

- „Tak, to prawda. Kolega Dziambor jest w szpitalu. To koronawirus. Dziś o 8 rano dostałem od niego wiadomość, że tam się łączy, ale nie jest na tyle silny” – powiedział polityk.

