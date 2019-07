Armii brakuje żołnierzy. Nie ma dość chętnych do wojska

Tomek 23.7.19 9:07

W Armii brakuje żołnierzy, w pracy brakuje pracowników... Bo robimy to co rządcy tego świata wymyślili - my jedziemy na zachód do roboty, a do nas Ukraińcy i inni, po to aby zmieszać narody. Jak się je zmiesza to znika ptariotyzm bo robi się ze społeczeństwa kosmopolityczna sieczka. I wówczas Rotschildowie i ich pomagiery osiągną swój cel - NWO.