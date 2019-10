Armia USA: Samobójstwa częstsze niż śmierć w walce

JS 1.10.19 11:00

Wojsko, armie to narzędzie szatana. Cały ten arsenał to wynalazki szatańskie. Nie powinno ich być ! Jak już dojdzie do wojny, Bóg posługuje się armiami ale nie tak powinna wyglądać obrona kraju chrześcijańskiego. Gdybyśmy mniej grzeszyli mielibyśmy tym większą obronę z NIEBA.

Króluj nam Chryste

Pozdr.