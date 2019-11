Argentyna: Wieloletnie wyroki dla dwóch księży pedofilów

Do prześladowań dzieci dochodziło w latach 2004-2016 w katolickiej szkole dla niesłyszących i niedosłyszących. Prowadził ją Instytut im. Antonia Provolo. Szkołą kierował Nicola Corradi. Według prokuratora Gustavo Stroppiany, kapłani gwałcili dzieci między innymi w szkolnej kaplicy, w której dzieci spowiadały się i przyjmowały Eucharystię. Jeden z księży używał łańcucha do wiązania dziewczynki, którą gwałcił. Kapłani gromadzili też materiały pornograficzne. Do przestępstw dochodziło także w szkolnej łazience.