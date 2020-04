Ardanowski: Żywności w Polsce nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć

Minister nakłaniał rolników do budowy systemów nawadniania, ponieważ może to złagodzić skutki suszy. Jak zaznaczył żywności w Polsce nie braknie, ale jeśli susza się utrzyma, to może to doprowadzić do obniżenia produkcji żywności, a tym samym do wzrostu cen. Może też nastąpić spadek eksportu żywności.