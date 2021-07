Apokaliptyczne gradobicie we Włoszech

Kiedy Sardynia zmaga się z szalejącymi pożarami, inne rejony Włoch walczą ze zmagającymi się nawałnicami. Nad północną i środkową częścią kraju przechodzą gwałtowne burze, powodujące wiele zniszczeń.

W wyniku wczorajszych nawałnic wiele zniszczeń odnotowano w regionie Emilia-Romania, zwłaszcza w prowincjach: Parma, Reggio Emilia, Bolonia, Modena i Ferrara, gdzie poza burzami problemem był też silny wiatr i ogromny grad. Władze musiały zamknąć autostradę, aby umożliwić dojazd służb ratunkowych. Grad niszczył pojazdy, dachy i uprawy.

Apocalypse in ITALY! Crazy Hailstorm destroyed hundreds of cars in Milan! https://t.co/rzFek4GZc1 來自 @YouTube