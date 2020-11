Apel o prawdę i szacunek dla pamięci o św. Janie Pawle II podpisało już ponad 1200 profesorów i naukowców

Jak informuje PAP, pod apelem o prawdę i szacunek w pamięci o Janie Pawle II podpisało się ponad 1200 profesorów uczelni wyższych oraz instytutów badawczych. Zdaniem polskiej kadry naukowej, oczernianie polskiego papież jest wyrazem braku szacunku dla najjaśniejszych kart współczesnej polskiej historii.

Wśród naukowców i profesorów, którzy złożyli swoje podpisy są m.in. prof. Krzysztof Zanussi, prof. Hanna Suchocka (UAM), prof. Stanisław Krajewski (UW), prof. Stefan Chłopicki (Collegium Medicum UJ), prof. Tomasz Dietl (PAN), prof. Leszek Roszkowski (PAN), prof. Agnieszka Zalewska (PAN), prof. Maciej Żylicz (PAN).

Jak zaznaczyli i podkreślili sygnatariusze apelu, „w pracy naukowej i dydaktycznej są zobowiązani do szukania prawdy oraz przekazywania jej studentom”.

W tekście apelu czytamy:

- W ostatnich dniach obserwujemy falę oskarżeń wysuwanych wobec Jana Pawła II. Zarzuca mu się tuszowanie przypadków czynów pedofilskich wśród duchownych katolickich i nawołuje do usunięcia jego publicznych upamiętnień. Działania te mają doprowadzić do zmiany wizerunku osoby godnej najwyższego szacunku w kogoś współwinnego odrażających przestępstw

Oraz:

- Jan Paweł II, jak każda inna osoba, zasługuje na to, żeby mówić o nim rzetelnie. Oczerniając i odrzucając Jana Pawła II, czynimy wielką krzywdę nie jemu, ale sobie samym. Pokazujemy w ten sposób, że nie mamy szacunku dla dziejowych dokonań i najjaśniejszych kart w naszej współczesnej historii. Jeśli takie ich traktowanie nie zostanie powstrzymane, to z czasem pozostaną nam świadomości tylko klęski i momenty hańby Rzeczpospolitej, obraz z gruntu nieprawdziwy, jednak z wszystkimi tego konsekwencjami. A z nich najpoważniejszą stanie się przekonanie następnego pokolenia, że nie ma żadnego powodu, by wspólnotę z taką przeszłością podtrzymywać

Profesorowie i naukowcy podkreślili, że prawda o św. Janie Palwe II jest szczególnie istotna i ważna dla młodego pokolenia i ta prawda powinna być przekazywana.

Sygnatariusz apelu zapraszają także profesorów oraz pracowników z innych uczelni oraz instytutów badawczych.

mp/pap