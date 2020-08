Apel Czaputowicza i Pompeo do władz Białorusi: Zacznijcie respektować podstawowe prawa człowieka

Apelujemy do władz Białorusi, by zaczęły respektować podstawowe prawa człowieka, podjęły także dialog ze społeczeństwem – powiedział w Warszawie szef MSZ Jacek Czaputowicz po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Michaelem Pompeo.

Sytuacja na Białorusi jest bardzo niepokojąca. Służby białoruskie używają przemocy wobec uczestników legalnych zgromadzeń, a protesty nie słabną na sile.

Po spotkaniu Czaputowicz oświadczył:

- Rozmawialiśmy o najważniejszych wyzwaniach dla bezpieczeństwa międzynarodowego, przede wszystkim porozmawialiśmy o niepokojącym rozwoju sytuacji po wyborach prezydenckich na Białorusi

A także:

- Chciałem wyraźnie podkreślić, że działając na rzecz obecności wojsk amerykańskich w Europie, w Polsce, kierujemy się potrzebą utrzymania więzi transatlantyckich

Stwierdził również:

- W listopadzie chcemy wspólnie zorganizować w Warszawie zaplanowaną wcześniej międzynarodową ministerialną konferencję na rzecz wolności religijnej, jest to kolejny obszar naszej bliskiej współpracy w tej dziedzinie

Z kolei szef dyplomacji USA Mike Pompeo powiedział odpowiadając na pytania dziennikarzy:

- Same wyroby na Białorusi nie były wolne i uczciwe, więc te ostatnie dni poświęciliśmy na konsultacje z naszymi partnerami, nie tylko osobiste, ale i telefoniczne, by zrozumieć, co się działo

Na temat współpracy Polski i USA oświadczył:

- Chciałem podziękować za dotrzymanie zobowiązań. Stany Zjednoczone i Polska z dumą podpisały umowę o wzmocnionej współpracy obronnej. To otwiera drogę do zwiększenia rotacyjnej amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce o dodatkowe tysiąc żołnierzy. Jest to dodatkiem do obecnie stacjonujących 4,5 tys. żołnierzy





