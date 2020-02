Antysemicka parada w Belgii, Żydzi jako insekty. Gdzie jest KE?!

Piotr Nowak 24.2.20 19:26

Belgowie posłuszni Hioterowi ładowali żydów do wagonów na śmierć do obozu koncentracyjnego w Auschwitz.Birkenau. Skoro dzisiaj organizują antysemickie protesty, to znaczy, że jeszcze nie pozbyli się żydów ?!



A teraz słowo do żydów: Będziecie płakać i przyjeżdżać do Polski, bo tutaj będzie wam najbezpieczniej, bo Polacy to gościnny naród, bo w Polsce nie ma nienawidzących was muzułmanów ! Ale jak będziecie nadal jątrzyć to Polscy też powiedzą wam "Dość" i nie wpuszczą was do Polski podobnie jak muzułmanów.