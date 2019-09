Antypolski 'Malowany ptak' na Festiwalu w Wenecji. Publiczność wyszła z sali

Przypominamy, że „Malowany Ptak” z 1965 r. to powieść opisująca wojenne lata chłopca "uważanego za przybłędę, Cygana lub Żyda", którego rodzice "z dużego wschodnioeuropejskiego miasta wysłali do odległej wioski". Dziecko spotyka się z krzywdzącymi postawami mieszkańców wsi, jest bite i torturowane. Mieszkańcy wsi okazują się okrutnymi i prymitywnymi barbarzyńcami. Autor przez wiele lat twierdził, że jest to powieść autobiograficzna, dzięki czemu uzyskał wielką sławę w Stanach Zjednoczonych do których wyemigrował.