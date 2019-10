Antoni Macierewicz: Ta zmiana dokona rewolucji w Polsce

- Jeżeli nie będziemy patrzyli na nazwy partii politycznych, tylko spojrzymy na to, na jakie hasła, na jakie programy, na jaki kierunek działania Polacy głosowali najbardziej masowo, to zobaczymy, że to była opcja chrześcijańska, narodowa, patriotyczna, niepodległościowa – mówił Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej na antenie Radia Maryja i TV Trwam.

– Po pierwsze niebywała frekwencja. Nie było takiej frekwencji od kilkudziesięciu lat, od 1936 roku. Oczywiście to, co się działo po roku 1945, z wyjątkiem wyborów 1947 roku w zasadzie można odłożyć na bok aż do roku 1991, kiedy odbyły się pierwsze wolne wybory w Polsce. Pierwsze wolne wybory, które się uginały pod ciężarem głębokiego zawodu związanego z Okrągłym Stołem. Okrągły Stół i to, co się zdarzyło później zostało przyjęte przez bardzo dużą część społeczeństwa jako oszustwo, jako kłamstwo, jako zlekceważenie w istocie mechanizmów demokratycznych. I płaciliśmy za to przez wiele lat bardzo niską frekwencją wyborczą, bo ludzie po prostu uznawali, że mechanizmy demokratyczne nie są w stanie reprezentować woli narodu – powiedział Macierewicz

- To niebywała frekwencja świadcząca o tym, że Polacy przyjęli, zrozumieli i zaczęli używać kartki wyborczej jako narzędzia kształtowania rzeczywistości politycznej. To olbrzymia zmiana i jeżeli się utrzyma, to ona naprawdę dokona rewolucji w Polsce niesłychanie istotnej – zaznaczył Antoni Macierewicz.

Zdaniem byłego ministra obrony narodowej, media przez ostatnie lata starały się skłócić Polaków i doprowadzić do tego, by nie chodzili na wybory.

– Robiły wszystko, żeby Polacy wyłącznie narzekali na niemożliwość zmiany swojej sytuacji bezradności politycznej szerokich rzesz społeczeństwa. To zostało przełamane. Druga cecha, która się ujawniła w tych wyborach jest być może jeszcze ważniejsza. Jeżeli nie będziemy patrzyli na nazwy partii politycznych, tylko spojrzymy na to, na jakie hasła, na jakie programy, na jaki kierunek działania Polacy wskazali najbardziej masowo, to zobaczymy, że to była opcja chrześcijańska, narodowa, patriotyczna niepodległościowa – zaznaczył polityk

Jak podkreślał, najważniejsze hasła tegorocznych kandydatów wyborów parlamentarnych to: Bóg, Honor i Ojczyzna.

– To, co docierało od szerokich grup społeczeństwa (zwłaszcza młodzieży), to było żądanie bardziej radykalnego rozwiązywania – zgodnie z chrześcijaństwem, zgodnie z wartościami narodowymi, zgodnie z wartościami patriotycznymi, niepodległościowymi – realnych problemów przed którymi stoimy. Czy to związanych z prawem, czy to związanych z wojskiem, czy to związanych z moralnością, czy związanych przede wszystkim z ochroną życia poczętego – wyjaśniał Antoni Macierewicz

bz/radiomaryja.pl