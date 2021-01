Antoni Macierewicz odpowiada Sikorskiemu: ,,Tak działali Sowieci!’’

Były szef MON Antoni Macierewicz w ostrych słowach odpowiedział europosłowi Radosławowi Sikorskiemu, który odniósł się kilka dni temu do kontrowersji wokół nadania jednej z warszawskich ulic imienia śp. Lecha Kaczyńskiego. „Dotychczas tak działali tylko sowieci!” – pisze o Sikorskim polityk PiS.

Mimo obietnicy składanej w czasie kampanii wyborczej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, w Warszawie wciąż nie ma ulicy im. Lecha Kaczyńskiego. W ub. tygodniu warszawscy radni informowali, że inicjatywa została zablokowana przez Koalicję Obywatelską. Do sprawy odniósł się wówczas europoseł KO Radosław Sikorski.

- „Lech Kaczyński był miernym prezydentem i walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej. Ma już Wawel i samowolkę budowlaną na Placu Piłsudskiego. Dość budowania kultu do którego nie ma podstaw” – napisał.

Dziś w stanowczym tonie odpowiedział mu marszałek senior Antoni Macierewicz.

- „Kim trzeba być, by tak bezczelnie kłamać oskarżając ofiarę tragedii smoleńskiej, Prezydenta Kaczyńskiego? A wszystko po to, by bronić prawdziwych sprawców, czyli stronę rosyjską. Dotychczas tak działali tylko sowieci!” – stwierdził.

