Antoni Macierewicz: Niepodległość, naród, katolicyzm - to nasze wartości

Sariel 12.11.19 14:09

Hej PO-je-by ! Tak jak Kaczyński zrobił was PO-je-bów w konia, to jeszcze nikt !!!



TRZECH SENATORÓW PO, PRZECHODZI DO KLUBU PIS

http://tomaszurbas.pl/2019/11/10/trzech-senatorow-po-przechodzi-do-klubu-pis/

To już niemal pewne, jak donosi tvn24, trzech senatorów, do tej pory należących do Platformy Obywatelskiej, zadeklarowało zmianę barw. Są to Piotr Florek, Aleksander Pociej oraz Jerzy Wcisła.

Tym samym, Prawo i Sprawiedliwość, zyskuje większość w Senacie.

Powodem zmiany, były propozycje zasiadania w najważniejszych ministerstwach. Piotr Florek, zostanie ministrem sportu, Aleksander Pociej, ministrem skarbu, Jerzy Wcisła, nie przyjął proponowanego stanowiska, ministra edukacji, przechodzi z powodów osobistych, których nie podał.