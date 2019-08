Antoni Macierewicz: Kościół chroni nas przed demoralizacją narodową

Polak Ateista Dumny Gej 13.8.19 19:51

Prawo i Sprawiedliwość razem z grupą biskupów tworzą lejtmotyw kampanii wyborczej. Ciąg technologiczny tej produkcji jest taki: prezes PiS straszył "ofensywą zła", a arcybiskup Krakowa pospieszył ją nazwać "tęczową zarazą". Temat LGBT znów roznieca społeczne emocje w kampanii wyborczej.



PiS do czasu wyborów postara się scementować opozycję z - kreowaną na szatańską - "ideologią LGBT". A tuż przed nimi duchowni będą tradycyjnie apelować o głosowanie zgodne z "właściwie ukształtowanym sumieniem". Tak Kościół w Polsce, a dziś ton nadaje mu abp Marek Jędraszewski, pracuje na kolejną okazałą wygraną PiS.



Wiarygodność tej narracji jest jednak wyjątkowo licha. Dlaczego? Okładka najnowszego numeru tygodnika "Sieci": abp Marek Jędraszewski i hasło "czy zniszczą niezłomnego biskupa?". Dziś to wiceszef Episkopatu Polski jest nie tylko twarzą, ale także mózgiem kościelnej narracji o LGBT.



Wiarygodność na złom



Czy jednak jest "niezłomny"? Gdy w Poznaniu metropolita abp Juliusz Paetz (dziś senior żyjący w luksusie) molestował młodych kleryków, obłapiał młodzieńców i wręczał majtki z napisem "Roma", pytając, czy umieją czytać od tyłu, to jego bardzo bliskim współpracownikiem był nie kto inny, ale właśnie bp pomocniczy Marek Jędraszewski.





Afera tliła się przez dekady, ale wybuchła publicznie w 2002 r. Poniżej znajdują się wszystkie dowody niezłomności Jędraszewskiego, gdy trzeba było stanąć w obronie krzywdzonych chłopaków.



…



Koniec. Arcybiskup nie jest niezłomny. Jego wiarygodność to złom.



Niezłomny werbalnie



Owszem, dzisiejszy metropolita krakowski jest niezłomny, ale tylko werbalnie, gdy daje odpór - jak mówi - "ideologii LGBT" i "tęczowej zarazie". W czynach już tak różowo nie było. Gdy jego pryncypał abp Paetz tworzył wokół siebie komórkę homolobby, to bp Jędraszewski nakłaniał księży, by podpisywali list w obronie lubieżnika.



Abp Jędraszewski miał okazję być wówczas niezłomnym, ale nie skorzystał. Arcybiskup nigdy później nie wyjaśnił też swojej roli w obronie abp. Paetza. Wolał za to wykorzystać okazję, by wobec czyjejś krzywdy siedzieć cicho i bronić skandalisty. Nie przeszkadza to dziś jednak prorządowym mediom w braniu go na sztandary jako obrońcy publicznej moralności.



Dzieje się to oczywiście z pobudek politycznych, bo abp Jędraszewski swoimi kazaniami i późniejszymi wywiadami oliwi tryby prorządowej propagandy.



"Homolobby"



Niech nikogo nie kłuje w oczy słowo "homolobby", choć brzmi spiskowo czy wręcz dziwacznie. O jego istnieniu mówią tak ludzie krytycznie nastawieni do Kościoła, jak i księża. Używam go tylko dlatego, że popularyzuje je od lat ks. prof. Dariusz Oko - dziś gorący obrońca abp. Jędraszewskiego, zapewne wpadający do pałacu arcybiskupiego na dyskusje filozoficzne.



http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,25082772,kosciol-w-polsce-pracuje-na-kolejna-okazala-wygrana-pis-analiza.html#s=BoxOpMT