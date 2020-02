Antoni Macierewicz: Biedroń - synteza komunizmu marksistowskiego i tęczowego

Antoni Macierewicz przypomniał, że Stanisław Ciosek symbolizuje przejście od komunizmu do postkomunizmu. - Od członkostwa w Układzie Warszawskiem, do podległości w rosyjskiej sferze wpływów. Przy zmianie zewnętrznego nazewnictwa, utrzymanie tej samej relacji między Rosją i Polską. To ma być bardziej miękkie, ale spełniać tę samą funkcję geopolityczną. Robert Biedroń przyjmując Stanisław Cioska jako głównego doradcę przekazuje tę informację do Rosji i państw europejskich, które chcą się z Rosją porozumieć - tłumaczył były szef MON.