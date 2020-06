Anna Fotyga: Unia musi zmienić swoją strategię wobec komunistycznych Chin!

W przedłożonym tekście rezolucji „w sprawie ustawy Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu i konieczności obrony wysokiego stopnia autonomii Hongkongu przez UE”, eurodeputowani podkreślili iż „w kwietniu i maju 2020 r. Pekin zdwoił wysiłki, aby narzucić Hongkongowi swoje rządy, a jednocześnie uciszyć, aresztować i ścigać sądownie setki działaczy prodemokratycznych i grup opozycyjnych". Zdaniem europarlamentu, wprowadzenie planowanych przepisów w zakresie bezpieczeństwa narodowego będzie postrzegane jako naruszenie zobowiązań i obowiązków Chińskiej Republiki Ludowej wynikających z prawa międzynarodowego, zwłaszcza wspólnego oświadczenia chińsko-brytyjskiego, i może poważnie zaszkodzić relacji opartej na zaufaniu między Chinami i UE oraz wpłynąć na ich przyszłą współpracę. Eurodeputowani uznali, iż konieczna jest nowa i solidniejsza strategia postępowania z bardziej asertywnymi Chinami, wzywając UE do poruszenia podczas planowanego szczytu UE-Chiny kwestii związanych z prawami człowieka, w tym sytuacji Ujgurów. PE wezwał, aby prawa człowieka były ważnym elementem negocjacji w sprawie dwustronnej umowy inwestycyjnej UE-Chiny, ostrzegając, iż jest w stanie zablokować zatwierdzenie kompleksowej umowy inwestycyjnej lub przyszłych umów handlowych z ChRL. „Wspólnota międzynarodowa musi ściśle współpracować, aby wywrzeć nacisk na Pekin w celu zapewnienia zgodności jego działań z międzynarodowymi zobowiązaniami tego kraju wynikającymi ze wspólnego oświadczenia chińsko-brytyjskiego z 1984 r.” - zapisali europarlamentarzyści, wzywając do ustanowienia mandatu dla specjalnego wysłannika ONZ lub specjalnego sprawozdawcy ds. sytuacji w Hongkongu, ustanowienia międzynarodowej grupy kontaktowej ds. Hongkongu oraz koordynowania działań z partnerami międzynarodowymi. Parlament planuje także wezwać Radę do przyjęcia ukierunkowanych sankcji i zamrożenia aktywów w przypadku chińskich urzędników odpowiedzialnych za opracowywanie i wdrażanie strategii politycznych naruszających prawa człowieka. W przedłożonym tekście rezolucji znajduje się także wezwanie, by państwa członkowskie UE dokładnie przeanalizowały, w jaki sposób unikać gospodarczej – w szczególności technologicznej – zależności od ChRL, w tym przy podejmowaniu decyzji w sprawie rozwoju sieci 5G przez państwa członkowskie UE. Z inicjatywy Anny Fotygi Parlament wyraził także „uznanie dla odwagi obywateli Chin, którzy w czerwcu 1989 r. zebrali się na placu Tiananmen w Pekinie, domagając się likwidacji korupcji oraz reform politycznych i swobód obywatelskich” ora zaapelował do władz Chin, by umożliwiły upamiętnienie masakry na placu Tiananmen nie tylko w Hongkongu, ale także na całym terytorium ChRL.