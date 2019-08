Andrzej Duda: Składam hołd bohaterskim uczestnikom Powstań Śląskich

„Dziękuję za zaproszenie do wspólnego złożenia hołdu i wyrażenia czci dla bohaterów polskiego Śląska. Chciałem rozpocząć od przywołania postaci Wojciecha Korfantego, przywódcy polskiego ruchu narodowego na Górnym Śląsku, jednego z sześciu ojców niepodległości, budowniczych Polski odrodzonej (…) od przeszło półtora roku świętujemy stulecie odrodzenia, obrony i odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej. Narodowy jubileusz trwa, bo odrodzenie się wolnej Polski nie było jednorazowym wydarzeniem” – mówił prezydent na XI uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego z okazji 100. rocznicy wybuchu pierwszego powstania śląskiego.

„Przede wszystkim były walką nie tyle o wolną Polskę, bo ta już istniała, lecz o prawo przynależności do niej (…) Pozostając przez stulecia kolejno pod panowaniem najpierw polskim, czeskim, austriackim, niemieckim Ślązacy zachowali jednak swój początek, swoje polskie korzenie, mowę i zwyczaje, a zarazem w konfrontacji z obcymi dominującymi przez stulecia nacjami ukształtował się własny, szczególny charakter społeczności tego regionu, w którym szczególną rolę odgrywa etos pracy” – powiedział Andrzej Duda.

„Zryw Ślązaków miał rys dla Ślązaków znamienny. Myślę o tak typowej dla śląskiego etosu wytrwałości w wysiłkach (…); powstania śląskie były więc najpierw owocem długotrwałych zmagań o własną tożsamość i wychowanie kolejnych pokoleń młodzieży w miłości, wierności i pamięci o tak bliskiej, a utraconej ojczyźnie. Ten wytrwały opór zrodził wreszcie myśl o walce (…) Ślązacy do powstania szli trzy razy. Aż trzy zrywy zbrojne rok za rokiem były konieczne, aby przyłączyć swoją małą ojczyznę do naszej wspólnej wielkiej ojczyzny, do odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej” – zaakcentował prezydent.