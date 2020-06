Analiza: Stany Zjednoczone są i będą kluczowym partnerem Polski

Warsaw Institute

Relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi zostały znacznie wzmocnione w ciągu ostatnich kilku lat. Wpłynęła na to głównie współpraca w zakresie energetyki, bezpieczeństwa i obronności. W artykule zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia w stosunkach między Warszawą a Waszyngtonem w ostatnich czterech latach.

WSTĘP

Na początku listopada 2018 roku ukazał się w „Rzeczpospolitej” i „The Hill” artykuł napisany przeze mnie i panią ambasador USA w Warszawie Georgette Mosbacher. Tekst nosił tytuł „Partnerstwo polsko-amerykańskie jest silniejsze niż kiedykolwiek”. Pisaliśmy w nim m.in.:

„Przyjaźń i współpraca polsko-amerykańska sprawdziły się w wielu przełomowych momentach ubiegłego stulecia. Poparcie w latach osiemdziesiątych ze strony urodzonego i wychowanego w Polsce papieża Jana Pawła II oraz prezydenta USA Ronalda Reagana, orędownika polskiego ruchu Solidarności, pomogło Polsce wyzwolić się spod sowieckiej dominacji i stać się krajem demokratycznym. Przyjazne relacje i wzajemne zrozumienie między prezydentem Andrzejem Dudą i prezydentem Donaldem Trumpem dodatkowo wzmacniają i tak już bardzo dobre stosunki dwustronne między naszymi narodami. Bliska współpraca między naszymi dwoma krajami została wyrażona w „Deklaracji o polsko-amerykańskim partnerstwie strategicznym”, podpisanej 18 września br. w Białym Domu przez prezydenta Andrzeja Dudę i prezydenta Donalda Trumpa. W tekście deklaracji podkreślono, że nasze stosunki dwustronne opierają się na poszanowaniu i zaangażowaniu na rzecz wspólnych demokratycznych wartości i zasad, w tym wolności, praw człowieka i niezależności instytucji. W Deklaracji położono również nacisk na silne więzi i wspólne interesy naszych krajów w obszarach bezpieczeństwa i obrony, energii, handlu i inwestycji oraz badań i innowacji. Jako ambasadorowie naszych krajów będziemy niestrudzenie pracować nad tym, aby cele Deklaracji były realizowane poprzez konkretne działania”.

Dziś, po półtora roku od czasu ukazania się tego artykułu, gdy sytuacja międzynarodowa stała się wyjątkowo skomplikowana z powodu pandemii koronawirusa, warto przypomnieć podstawowe fakty i liczby dotyczące współpracy polsko-amerykańskiej w ostatnich kilku latach. Bardzo często bowiem te fakty i liczby giną w powodzi publicystycznych interpretacji i powierzchownych ocen.

Proamerykańskie sympatie polskiego społeczeństwa oraz jednoznaczne poparcie prezydenta i rządu RP dla pogłębiania relacji z USA sprawiają, że realizacja misji ambasadora RP w Waszyngtonie daje wiele satysfakcji. Dobre relacje osobiste prezydentów Polski i USA przekładają się na dobre stosunki z administracją amerykańską, co jest ważne w codziennej pracy dyplomatycznej. Próbując dokonać oceny, czy i w jakim stopniu udało się pogłębić naszą współpracę z Waszyngtonem w ciągu ostatnich lat, należy spojrzeć na wzajemne relacje w szerszym kontekście polityki amerykańskiej zarówno tej międzynarodowej, jak i wewnętrznej. Relacje te nie rozwijały się bowiem w próżni. Ważnym kontekstem były stosunki Waszyngtonu z Moskwą, szczególnie po aneksji Krymu i okupacji wschodniej szczęści Ukrainy. Jednocześnie stosunki polsko-amerykańskie rozwijamy w okresie narastających napięć między USA i Chinami, a także coraz większego przesuwania uwagi amerykańskiej w kierunku Azji. Zmiany w założeniach amerykańskiej polityki zagranicznej nie zawsze sprzyjały pogłębianiu relacji USA z sojusznikami europejskimi. Mimo to w przypadku Polski dorobek ostatnich lat jest naprawdę imponujący.

W ciągu ostatnich kilku lat dynamika spotkań na najwyższym szczeblu była bardzo duża: wizyty i spotkania prezydentów Polski i USA, wiceprezydenta USA, liczne wizyty członków gabinetu amerykańskiego w Polsce i ministrów rządu polskiego w USA owocowały kolejnymi decyzjami o ogromnym znaczeniu dla Polski i współpracy polsko-amerykańskiej. Relacje między oboma krajami należy oceniać na podstawie ich konkretnych rezultatów w zakresie współpracy politycznej, gospodarczej, naukowej i obronności. Chciałbym więc przedstawić fakty dotyczące tej współpracy, w ostatnich czterech latach, od czasu, gdy miałem zaszczyt i przyjemność czynnie uczestniczyć w jej rozwijaniu.

WIZYTY, UMOWY I DEKLARACJE

Prezydent Donald Trump odwiedził Warszawę już w trakcie swojej drugiej podróży zagranicznej, w lipcu 2017 r. Jego pobyt w stolicy Polski miał nie tylko charakter dwustronny, ale związany był też z udziałem w szczycie Trójmorza. Prezydent Andrzej Duda złożył pierwszą wizytę oficjalną w Waszyngtonie we wrześniu 2018 r. W jej trakcie obaj prezydenci przyjęli deklarację „Obrona wolności i budowanie dobrobytu poprzez polsko-amerykańskie partnerstwo strategiczne”. Rozszerzyła ona możliwości wsparcia administracji USA dla realizacji polskich priorytetów w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym wzmocnienia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, współpracy w sektorze energetycznym oraz pogłębienia wymiany handlowej i wzajemnych inwestycji. Kolejna oficjalna wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu odbyła się w czerwcu 2019 r.

Wiceprezydent Mike Pence odwiedził Polskę we wrześniu 2019 r. Podczas tej wizyty doszło do podpisania przez premiera Mateusza Morawieckiego i wiceprezydenta Make’a Pence’a „Wspólnej deklaracji w sprawie sieci telekomunikacji bezprzewodowej piątej generacji (5G)”. Warto przypomnieć, że poza wspomnianymi powyżej wizytami oficjalnymi prezydent Andrzej Duda odwiedzał USA przy różnych innych okazjach, m.in. w 2016 r. wziął udział w Szczycie Bezpieczeństwa Jądrowego w Waszyngtonie, rokrocznie odwiedzał Nowy Jork we wrześniu w związku z sesją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, w maju 2018 r. spotkał się z Polonią w Nowym Jorku i Chicago, w grudniu 2018 r. wziął udział w pogrzebie prezydenta G. H. W. Busha, a jego wizyta w USA w czerwcu 2019 r. obejmowała oprócz Waszyngtonu również Teksas, Newadę i Kalifornię. Ta ostatnia wizyta zaowocowała wieloma konkretnymi rezultatami w zakresie współpracy energetycznej, medycznej i naukowo-technicznej z tymi stanami.

Czerwiec 2019 roku był szczególnie owocny w zakresie podpisania konkretnych umów. Były to: „Wspólna deklaracja o współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” podpisana przez obu prezydentów w Białym Domu, a także dwie umowy międzyrządowe: „o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości” podpisana przez wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Krzysztofa Kozłowskiego i zastępcę sekretarza resortu bezpieczeństwa wewnętrznego, Davida P. Pekoske oraz „o współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji” podpisana przeze mnie i podsekretarza stanu w tymże resorcie, Chada F. Wolfa. Te dwie umowy stanowiły ważny krok na drodze do włączenia Polski do ruchu bezwizowego.

Również w czerwcu 2019 Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski i Sekretarz Energii Rick Perry podpisali porozumienie dotyczące strategicznej współpracy w zakresie energii jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych, a prezesi firm PGNiG i Venture Global LNG zawarli kontrakt w sprawie dostaw LNG z USA do Polski.

O intensywności kontaktów świadczy fakt, że w ostatnich kilku latach co roku wizyty w USA składa kilkadziesiąt polskich delegacji rządowych i parlamentarnych. W samym tylko roku 2019 Ambasada RP w Waszyngtonie uczestniczyła lub współuczestniczyła w obsłudze około 70 wizyt polskich delegacji oficjalnych na różnych szczeblach. W latach 2017-2019 co roku odbywało się kilka wizyt ministra spraw zagranicznych RP w USA. Miały one zawsze komponent dwustronny, ale związane były również z takimi ważnymi wydarzeniami multilateralnymi, jak rocznicowy szczyt NATO, konferencje nt. walki z ISIS czy konferencje nt. wolności religijnej. Częste były również wizyty szefa resortu obrony narodowej i jego zastępców, związane ze współpracą w dziedzinie obronności. Rozwijała się także współpraca między innymi resortami, w tym resortem zdrowia (w lipcu 2018 r. podpisano porozumienie o współpracy w dziedzinie zdrowia i nauk medycznych). Intensywne są również kontakty parlamentarne między Polską a Stanami Zjednoczonymi, w tym spotkania przedstawicieli Sejmu RP z członkami Izby Reprezentantów oraz Komisji Spraw Zagranicznych Senatu USA.