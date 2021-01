Amerykańskie pojazdy wojskowe i kutry trafiły do armii ukraińskiej

Stany Zjednoczone przekazały ukraińskiej armii ponad sto jednostek sprzętu wojskowego, w tym 20 nowych pojazdów wojskowych Humvee dla armii i 84 kutrów dla marynarki wojennej – infromuje na Twitterze służba prasowa ambasady USA na Ukrainie.

Nic nie mogło powstrzymać dostawy 20 humwewów dla Sił Lądowych Ukrainy i Sił Specjalnych oraz 84 łodzi dla Marynarki Wojennej Ukrainy w ramach inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy

– czytamy w oświadczeniu.

Przypomnijmy, że w listopadzie Stany Zjednoczone dostarczyły Ukraińskiej Straży Morskiej nowy sprzęt o wartości 4 mln USD w celu poprawy ochrony granic morskich na Morzu Azowskim.

Nothing could stop the delivery of 20 Humvees to @UkrLandForces and Special Operations Forces along with 84 boats for @UA_NAVY as part of the Ukrainian Security Assistance Initiative. #EUCOM #PartnerStrong #USUkrainePartnership pic.twitter.com/1DGMZCS4rR