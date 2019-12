KKK 14.12.19 20:46

Do wiadomości moderatora portalu Fronda i policji.

W dniu 14.12.2019 komentator portalu Fronda, niejaki „JONASIK” zamieścił rasistowski wpis nawołując do zabijania ! My czytelnicy portalu prosimy o ukaranie tego rasisty, jego blokadę na portalu lub zawiadomienie prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Przypominamy, że rasizm jest w Polsce przestępstwem karalnym !!



Oto jego rasistowski wpis pod artykułem: Ambasador USA ujawnia kulisy relacji między Dudą a Trumpem

Leci sobie samolot z Dudą i Trumpem i niestety, nastąpiła awaria, samolot w okolicach Sevnicy ląduje na polu. Na szczęście większość pasażerów jakoś przeżyła, ale miejscowi szybko ogarnęli wszystkich pasażerów. Wszyscy zostali okradzeni, poza jednym. Poza Dudą. On został masowo zgwałcony. Dlaczego? Bo pomylili go z Melanią ...





