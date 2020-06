Ambasador RP w USA: To będą rozmowy w duchu transatlantyckim

katolicka kretynizacja polski 22.6.20 13:51

Na zdjęciu dołączonym do artykułu głupi i głupszy... Przed 5 laty PADalec apelował do prezydenta Komorowskiego aby miesiąc przed wyborami nie angażował się w politykę zagraniczną i nic nie podpisywał a dzisiaj na 4 dni przed wyborami ma spotkanie z Trumpem i pewnie podPiSze umowę na to co mu ten pajac z pomarańczowym łbem wciśnie!