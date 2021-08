Ambasador RP rozmawiał z Cimanouską. Jeszcze dziś wyleci do Polski

Ambasador RP w Japonii Paweł Milewski opublikował na swoim koncie Twitterowym wpis, w którym poinformował o spotkaniu z Kysciną Cimanouską. Jak poinformowała fundacja wspierająca białoruskich sportowców represjonowanych za poglądy polityczne, w środę Cimanouska odleci z Tokio do Warszawy.

„Ma się dobrze i dziękuje nam wszystkim za wyciągnięcie pomocnej dłoni przeciwko tym, którzy nie życzą jej dobrze”

- napisał o spotkaniu z Białorusinką ambasador RP.

Według informacji wspomnianej fundacji, Cimanouska będzie chciała złożyć wniosek o azyl w Niemczech lub Austrii.

Good talk w/ Ms Kryscina Tsimanouskaya this morning at my office.



She is doing well & thanks us all for extending a helping hand against those who do not wish her well



Great feeling for a diplomat to try to help someone who is in urgent need of support.#Solidarity#Diplomacy https://t.co/IJPQc3X6wE pic.twitter.com/Pt2KGWqT5Z