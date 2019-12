Ambasador Rosji pilnie wezwany do MSZ

Mirek 27.12.19 22:05

Polska moim zdaniem powinna choćby czasowo zawiesić stosunki dyplomatyczne z Rosją i przy okazji uregulować sprawy posesji w Warszawie . Ambasada rosyjska zajmuje w środku miasta obszar 4 hektarów . Najwyższy czas z tym skonczyć . Poza tym uważam że 22 czerwca powinien być ogłoszony naszym ŚWIĘTEM NARODOWYM !!! . To właśnie 22 czerwca 1941 roku Adolf Hitler uderzył na swojego przyjaciela Józefa Stalina . Wojna niemiecko-sowiecka była cudem który uratował miliony Polaków . Gdyby ta przyjaźń niemiecko-sowiecka potrwała jeszcze z 10 lat to byłoby już po nas . Ruski wywieźliby nas na Syberię a Niemcy do obozów koncentracyjnych .