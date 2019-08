Aleksandra Dulkiewicz: Dobra zmiana to mafia działająca w naszej Ojczyźnie

robaczek 22.8.19 11:55

NO PRAWDA!



o co nie?



jest wódz? - jest

jest armia wierna jak psy ? - jest

łamia prawo w zorganizowany mafijny sposób - no ba!!!!

kryja sie nawzajem? - hehe. no a jak? ;]

chodzi tylko o władze i kase? - no a o co? przeciez nie o Polske. to nawet debil zobaczy





no ludziska!!! tego sie już nie da bronić!!!!! robicie z siebie ku_rwy nie tylko fizycznie ale też mentalnie!!!



na prawde warto sie tak spodlic tylko z powodu własnego zgorzknienia?





LUDZIE!!!!!!! co wy odpier....... ?