Aldo Maria Valli: Wielki atak na doktrynę Kościoła

Doktryna katolicka jest dziś niszczona pod płaszczykiem lepszego duszpasterstwa. "Mamy do czynienia z kierownictwem Kościoła, które stara się o jego zniszczenie i przekształcenie go w coś innego, być może w swoistą podporę dla globalizmu" - mówi włoski dziennikarz Aldo Maria Valli.

Valli odniósł się do ostatniej kontrowersji wokół książki kard. Saraha i Benedykta XVI na temat celibatu księży. Zauważył, że Benedykt XVI, zabierając głos, „obojętnie czy tego chciał, czy nie – a z pewnością tego nie chciał – jest (...) teraz przez niektórych katolików utożsamiany z antypapieżem. To było nieuniknione”.

"Myślę, że Franciszek wprowadził do Magisterium relatywizm, a to za sprawą moralności sytuacyjnej, a to przecież śmiertelny wróg myśli katolickiej, idea, która w ostatecznym rozrachunku zrównuje ze sobą wszystkie wiary. Co więcej, uczynił to za pomocą niejasności, co czyni cały ten atak jeszcze bardziej podstępnym" - stwierdził.