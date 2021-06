Albania. Cztery osoby nie żyją, bo … walczyły o miejsca na plaży

W jednym z albańskich kurortów doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły cztery osoby. Jak informuje France24 przyczyną najpierw kłótnia, a następnie strzelaniny była – dosłownie - walka o miejsce na plaży.

Zdarzenie miało miejsce w w miejscowości Szkodra w północno-zachodniej części Albanii, a „konflikt wybuchł miedzy właścicielami sąsiadujących ze sobą hoteli nad Jeziorem Szkoderskim” - czytamy na portalu wprost.pl.

Właściciele obiektów noclegowych - zgodnie z decyzją tamtejszego rządu - mogli wynajmować turystom miejsca na plaży. Jest to dość atrakcyjna forma wypoczynku w Albanii, gdzie z roku na rok przybywa amatorów wynajmowania plaży.

Właściciele ośrodków pokłócili się o to, w jaki sposób rozstawić leżaki i parasole. W efekcie eskalacja konfliktu doprowadziła do strzelaniny, w wyniku której śmierć poniosło czterech mężczyzn w wieku od 20 do 59 lat, a dwie inne zostały ciężko ranne.

