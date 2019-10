Akcja Katolicka: Głosujemy! Trzeba zatrzymać Targowicę

W dzisiejszej wrzawie i próbie osłabienia wiary i pozycji Kościoła w naszej Ojczyźnie, jako ludzie Akcji Katolickiej podejmujemy kolejne ważne zadanie. Idziemy do urn wyborczych i wybieramy. Wybieramy, ale też wymagamy. Zwracamy się też do wszystkich wiernych świeckich, Braci i Sióstr w Chrystusie, myślimy dziś: Bóg, honor i nasza Ojczyzna.

„Nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa…”, jako ludzie wiary doskonale znamy te i inne przykazania. Przez pryzmat nich także powinniśmy spojrzeć na tego, którego obdarzymy swoim zaufaniem. Czy ten człowiek chce pełnić służbę innym czy bardziej „mieć” dla siebie. Rozejrzyjmy się dookoła i zadajmy sobie pytanie. Co możemy stracić, za cenę przyjęcia pogańskiego stylu życia? Pogaństwo to nie nowoczesność. Wartości szumnie dziś nazywane europejskimi, w przeważającej części nic dzisiaj nie mają wspólnego z wartościami Bożymi.

Majowy czas wyborów do Parlamentu Europejskiego pokazał, że czujemy się i potrafimy być współodpowiedzialni za czas, w którym przyszło nam żyć. Trzeba kolejny raz powiedzieć NIE kolejnej targowicy i seksualizacji naszych dzieci. Powiedzieć NIE prawu, które przestaje być prawem. Odrzucić zło i szatańskie podszepty. Trzeba dać świadectwo Prawdzie i nie pozwolić na podcinanie korzeni narodowych. Konieczny jest wyraźny sprzeciw. Niezmiennie potrzeba naszej aktywności do przeobrażania rzeczywistości społecznej mocą wiary. Na służbie rodziny musi być cały dorobek narodu – jego język, dzieje, obyczaj i tradycje – wskazywał Prymas Tysiąclecia Kard. Stefan Wyszyński, który niebawem dołączy do grona błogosławionych.