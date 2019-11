Afera 'Czajki'. MON ujawnia, ile kosztował most pontonowy

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia b.r. doszło do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka". W efekcie awarii wszystkie nieczystości trafiały do Wisły. Rząd zareagował natychmiastowo na zagrożenie ekologiczne, podejmując decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, czemu ścieki z lewobrzeżnej Warszawy są przepompowywane do oczyszczalny. Most pontonowy, na którym ułożono zastępczy rurociąg zbudowało wojsko. Pod koniec września system osiągnął 100 proc. sprawność.