Adam Mazguła chce kandydować do Sejmu

Adam Mazguła, wielki miłośnik Polski Ludowej, dla którego stan wojenny nie był bynajmniej rzeczą szczególnie straszną, chce przejąć odpowiedzialność za Polskę. Jak ogłosił w mediach społecznościowych, namawiany do tego przez przyjaciół, chce kandydować do Sejmu. Albo sam - co będzie, jak przyznaje, trudne - albo z list jakiejś koalicji.