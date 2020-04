Adam Lipiński jasno o doniesieniach nt. Gowina: To by oznaczało zerwanie wszelkich kontaktów politycznych

Agnieszka 27.4.20 12:12

Super pomysł z tą zmianą marszałka, bo po ostatnich popisach, gdy procedowane były ustawy społeczn,e to wszyscy marszałkowie z PiS są do absolutnej wymiany. Rzadko aż na tak jawnie okazywaną pogardę dla społeczeństwa sobie w sejmie pozwalano jak to Witek, Terlecki i Gosiewska zrobili.

A jak się za to PiS zerwie z łańcucha Gowina to też bardzo dobrze.

Trzymam kciuki za wymianę tylu marszałków ile się tylko da i za świętą obrazę PiSu na Gowina :)