Adam Borowski o Jachirze: Ona nie ma w sobie nic z człowieka!

Pomagam ludziom 29.9.19 11:19

STARA ZAGRYWKA NAZISTÓW I KATOLICKIEJ INKWIZYCJI (jedni i drudzy katolicy). DLA WAS ZABIJANIE CZŁOWIEKA TO GRZECH, DLATEGO WSZYSTKICH O INNYCH POGLĄDACH, ORIENTACJI, CZY WYZNANIU ODZIERACIE Z CZŁOWIECZEŃSTWA, MÓWICIE ŻE TO NIE LUDZIE.



Tak samo mówili naziści o Słowianach, w tym Polakach, tak samo wasza inkwizycja i krzyżowcy mówili o ludziach których kościół chciał zabijać.