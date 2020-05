Adam Bielan: Nie popełnimy błędu Komorowskiego

Nowy kandydat KO w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski odzyskuje poparcie, które w swojej kampanii utraciła Małgorzata Kidawa-Błońska. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Social Changes dla portalu wPolityce.pl, może on liczyć na 21 proc. głosów.

-„Wszyscy mogą prześledzić obietnice naszego obozu z 2015 roku i to, co udało się zrealizować. Nawet nasi krytycy przyznają, że żadna władza nie zrealizowała do tej pory programu tak, jak my. Widzimy więc obniżenie wieku emerytalnego, 500+, 300+ versus Rafał Trzaskowski, który tylko jak objął urząd prezydenta stolicy, to zaczął się ze wszystkiego wycofywać” – wskazał polityk.